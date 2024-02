Poste Italiane, 1000€ di bonus per il caro vita: ecco quando arriva

Una buona notizia arriva direttamente da Poste Italiane, presto sarà disponibile un bonus di 1000 euro: ecco tutti i dettagli

Poste Italiane SpA (in sigla P.T.), inizialmente nota come Ente Poste Italiane (EPI) è un’impresa pubblica che si occupa di servizi postali, bancari (tramite il Patrimonio BancoPosta), finanziari e di telecomunicazione, di telematica pubblica e di operazioni di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio postale emesso da Cassa depositi e prestiti (CDP) e assistita dalla garanzia dello Stato italiano.

Negli anni Poste italiane ha raggiunto numeri importanti soprattutto in quelli recenti. Esempio sono i dati del terzo trimestre 2023 che hanno riportato ricavi in crescita a 2,8 miliardi e nei primi 9 mesi dell’anno a 8,9 miliardi, numeri a supporto dell’acconto sul dividendo di 0,237 euro per azione, in pagamento il 22 novembre e in crescita del 13% rispetto lo scorso anno.

Tutti i segmenti di Poste hanno contribuito alla crescita dei ricavi della divisione, grazie alla revisione delle tariffe postali e a un business mix favorevole, ma anche alla crescita dei volumi dei pacchi.

Il contesto favorevole dei tassi di interesse ha poi sostenuto il margine di interesse (NII) ricorrente, contribuendo a sostenere la resilienza del trend dei ricavi dei servizi finanziari offerti da Poste Italiane.

L’impegno di Poste Italiane per i cittadini e il sociale

Poste Italiane ha raggiunto ottimi risultati anche sul fronte sociale. In questo ambito in una posizione di spicco vi è stato il progetto “Polis” avviato da P.T. volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti. Dal suo lancio ad inizio anno, in 565 uffici postali sono stati completati i lavori di ammodernamento per assicurare ai cittadini l’accesso ai principali servizi della Pubblica Amministrazione. Oltre a nuovi servizi tipo quello della spesa a casa con Fresh, al momento per i cittadini sono già disponibili i servizi INPS, i certificati anagrafici come carta di identità e passaporti, e giudiziari.

Inoltre, Poste, si conferma leader nelle politiche ESG ottenendo per il secondo anno consecutivo la categoria Advanced nell’ESG overall score di Moody’s Analytics, con uno score di 79 su 100, due punti in più rispetto alla precedente edizione. Consolidato poi la valutazione AA da parte di Morgan Stanley Capital International (MSCI).

In arrivo da Poste Italiane il Bonus di 1000€

Per premiare gli ottimi risultati ottenuti in termini di crescita, Poste ha deciso di riconoscere a tutti e 120mila i lavoratori dell’azienda uno speciale bonus di 1000 euro. Una misura pensata contro il caro-vita e come ringraziamento per il lavoro svolto.

Ad annunciarlo è stato proprio l’Ad Matteo Del Fante: “La forza di questa azienda – ha specificato Del Fante – risiede nella dedizione che i nostri colleghi mettono in campo ogni giorno. In questi anni hanno fatto un lavoro straordinario”. Il manager di Poste dopo aver ribadito gli sforzi dei lavoratori che hanno portato a diventare Poste il primo operatore nel mercato B2c, ha affermato con gioia: “sono contento di annunciare un premio di risultato di 1.000 euro, un riconoscimento doveroso per la dedizione delle nostre persone, la grande forza e l’anima di questa meravigliosa azienda”. Infine Del Fante, ricordi il maxi piano assunzioni anche per diplomati previste per il 2024-26.