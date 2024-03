Poste Italiane, 2142€ sul tuo conto: questo bonus è senza limite di isee | È tuo per legge

In arrivo il bonus erogato direttamente dalle Poste sul quale non è previsto nessun limite di Isee: tutti i dettagli

Come ormai noto, l’Italia attualmente si trova in uno dei periodi più tristi della storia. Questo momento buio è segnato dai continui aumenti che investono il nostro Paese mettendo in difficoltà numerose famiglie italiane.

Ad essere colpiti da questi notevoli incrementi sono un pò tutti i settori, in particolar modo quello alimentare che rientra tra i più preferiti dei nostri cittadini.

Per questo motivo un Bonus rappresenta davvero uno spiraglio di luce. Recentemente infatti il Governo, ne ha indetti molti, in modo da supportare tutte quelle persone che non riescono ad arrivare a fine mese.

La cosa fondamentale per poter usufruire di tale aiuti economici è possedere un ISEE aggiornato. Per poterlo ottenere, oltre a tenerlo costamente aggiornato, la cosa consigliabile è quella di affidarsi ad un CAF e ad organi competenti. E’ bene però chiarire che non tutti possono richiedere tale vantaggio, per avere accesso a un bonus in quanto questo prevede alla base che la richiesta debba essere accolta.

Bonus: un’importante novità

Se si tornasse indietro nel tempo, soprattutto quando c’è stato l’avvento della pandemia da Covid-19, ricevere un bonus era davvero un’utopia. In quel periodo il mondo si è dovuto davvero fermare per più di un anno e i cambiamenti così come le conseguenze sono state drastiche.

Indubbiamente a risentirne maggiormente è stata l’Economia, dove sono venuti a mancare moltissimi fondi, a causa del flusso lavorativo che si è dovuto arrestare. Per questo motivo il Governo ha previsto numerosi bonus visti fino ad ora, per il cui ottenimento andava però comprovato il reale bisogno. Ora si parla di uno per il quale non vi è limite di ISEE. Ecco nel dettaglio qual è.

I Buoni fruttiferi postali: senza limite Isee

Quando si parla di Buoni Fruttiferi postali ci si riferisce allo strumento di gestione del risparmio grazie al quale è possibile investire un capitale per un determinato lasso di tempo, alla fine del quale lo si può vedere restituito con tanto di interessi maturati. Un buon investimento attuale, dati alla mano, si aggira sulla cifra di 15.000€.

Per coloro che possiedono questa cifra e intendono fare un investimento redditizio, una possibile e importante soluzione può essere data dal buono 3×2. Il tasso di interessi garantito in questo caso è pari a 2,25 punti percentuali, rimborsabile anticipatamente nei primi tre anni, i cui interessi riconosciuti maturano pari a 569,56€ alla fine del primo triennio e di 2142,38€ alla fine del secondo.