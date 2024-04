Poste Italiane, i possessori di questa carta gioiscono: 450€ in più per legge | Ecco perchè

Scopri l’ultima grande novità di Poste Italiane: se anche tu possiedi questa carta, ti spetteranno ben 450 euro.

Oramai, la crisi è diventata qualcosa di innegabile. Sempre più famiglie fanno i conti con i rincari e fanno fatica ad arrivare a fine mese, sommersi dalle spese e dalle tasse da pagare. Infatti, nonostante il Governo tenti di lanciare aiuti economici, a determinate categorie, non è semplice trovare la soluzione definitiva a questo periodo di down.

Tuttavia, pare che Poste Italiane abbia lanciato una novità che potrebbe colpire proprio te. Si tratta di una sorta di bonus che spetta di diritto a chi possiede una carta specifica. La cifra da ricevere si aggira attorno ai 450 euro e potrebbe essere davvero un perfetto aiuto, visto il periodo che stiamo vivendo.

Scopri subito chi ha diritto a godere di questa misura, qual è la carta presa in considerazione dalla società e come fare per richiedere questo incentivo. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa trovata.

A chi spetta il bonus di Poste Italiane

Anche se non parliamo di una cifra smisurata, che cambia la vita, avere dei soldi extra fa sempre comodo e 450 euro non sono certo da buttare via. Innanzitutto, per riceverli, devi essere un possessore della carta Dedicata a te 2024, ovvero una social card che il Governo utilizza per aiutare le famiglie più bisognose. Tramite questa carta, vengono inviate somme per acquistare beni di prima necessità, ma anche per saldare il pagamento di somme inevitabili, come le bollette.

Anche per quest’anno, è stata rinnovata l’iniziativa che ti farà avere circa 460 euro in più sul conto. Nel 2023, furono stanziati 600 milioni di euro per aiutare i bisognosi, mentre quest’anno pare che la platea si allarghi, aggiungendo altri 50 milioni di euro, da dividere tra le famiglie che vivono in situazioni più difficoltose.

Tutto quello che devi sapere sulle date

Stando alle prime informazioni che circolano in rete, la carta Dedicata a te dovrebbe arrivare nel mese di giugno, quindi un mese prima rispetto allo scorso anno. Ovviamente, per stilare la graduatoria di coloro che potranno usufruire di questo aiuto, occorrerà l’ISEE di ciascuna famiglia.

Ovviamente, più il reddito annuale è basso e più c’è la possibilità di ricevere i 460 euro. Inoltre, però, occorre anche non ricevere già altri sostegni statali, che sembrerebbero essere incompatibili con questa iniziativa.