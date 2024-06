Posto di blocco, la targa non gli basta più: da oggi senza questo adesivo non puoi circolare | Lo chiedono a tutti

Novità da poco inserite nella normativa, se ti beccano senza questo adesivo diventa un vero problema: ecco quali sono i rischi.

Nella società contemporanea è purtroppo ormai impensabile poter vivere senza avere la patente e quindi senza saper guidare una autovettura, in quanto molte città sono diventate davvero difficili da gestire visto il continuo riversarsi di persone che sfuggono ai piccoli centri.

Basti pensare a città come Roma, la cui dimensione rende gli spostamenti davvero complessi e in cui le sole tre linee della metropolitana non bastano di certo a coprire in modo efficiente l’intero territorio della città, che sembra continuare ad allargarsi con l’aggiunta di periferie sempre nuove e sempre più esterne.

La copertura dei mezzi pubblici difficilmente è adatta alle città e non tutti riescono a munirsi solamente di quelli per recarsi presso il posto di lavoro o a scuola – anche molti sedicenni, infatti, decidono di prendere il cosiddetto patentino.

Eppure le regole del codice della strada non sono immutabili, pertanto è necessario rimanere aggiornati, specialmente visto che la Lega con Salvini sembra voler applicare prossimamente una riforma che coinvolgerà principalmente l’attività di guida. Oggi, però, parliamo di un semplice dispositivo divenuto, però, obbligatorio per la circolazione in alcune circostanze: vediamo di quale si tratta.

Un adesivo per spostarsi

Stiamo parlando della famosa “P” di principiante che spesso vediamo sulle automobili posizionata sul retro dell’auto: non è ancora chiaro per tutti, però, se sia obbligatoria oppure no.

Pertanto è necessario chiarire questo punto: l’adesivo con la “P” che indica che un principiante è alla guida è necessario e obbligatorio solamente per coloro che abbiano il solo foglio rosa – e possono, di conseguenza, guidare solamente con un adulto patentato accanto.

La “P” obbligatoria

Molti continuano a chiedersi se sia necessario attaccare la “P” quando si è neo patentati: questa, in realtà, è una scelta del neopatentato stesso, pertanto l’adesivo è facoltativo in questi casi.

Senza dubbio l’adesivo in questione può far sentire maggiormente a proprio agio i neopatentati: attraverso la “P”, infatti, comunicano agli altri automobilisti di avere appena preso la patente, dunque li invitano a mantenere una maggiore distanza di sicurezza dal veicolo e ad avere maggiore “pazienza” nel caso in cui la vettura abbia un’andatura non proprio perfetta.