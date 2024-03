Quando pulisci i mestoli di legno usi il sapone? Stai sbagliando continuamente: rischi grossi per la tua salute

A volte i metodi più ovvi non sono quelli giusti: ecco come bisogna lavare i mestoli di legno per non rischiare grosso.

In casa, si sa, c’è sempre qualcosa da fare, anche se i piatti sono puliti e a posto, le lenzuola profumate e cambiate, le tende lavate e i pavimenti lucenti.

Una delle cose da fare è occuparsi proprio della pulizia degli utensili da cucina, che hanno bisogno di maggiore attenzione rispetto a quanta gliene siamo abituati a dare solitamente.

Nello specifico oggi parliamo proprio dei mestoli di legno, degli strumenti davvero utilissimi che ci ricordano la cucina della nonna, ma che sono, oggi, ancora al centro della cucina e non possono mancare in casa. Anzi, ultimamente sono stati anche rinnovati: ve ne sono delle versioni dedicate alle opere pop più famose degli ultimi 30 anni, ad esempio, come Star Wars.

La vera domanda, però, rimane: come è possibile lavare in modo rapido ed efficace questi strumenti meravigliosi? Acqua e sapone non sono la combinazione giusta, vediamo come è possibile farlo.

Mestoli pulitissimi

A causa del materiale di cui sono fatti, la pulizia di questo tipo di utensili di legno, così come anche quella del tagliere, deve essere effettuata con grande cura e attenzione.

Infatti bisogna tenere presente che nelle cucine professionali, nonostante non vi sia un espresso divieto di utilizzo per utensili di legno, questi non sono raccomandati in quanto considerati persino pericolosi. Sul rischio generato da tale pericolo vi è persino una voce nel Regolamento Europeo, nello specifico al n. 1935/2004.

Come lavare i mestoli di legno

Oltre al lavaggio conseguente all’utilizzo, bisogna tenere presente che i mestoli in legno vanno trattati persino appena comprati: bisogna immergerli in acqua calda per 5 minuti circa, poi cosparsi in olio di semi. Questa operazione va ripetuta anche nella giornata successiva: se ci tieni alla lunga vita dei tuoi mestoli di legno, ti conviene ripetere questo procedimento ogni 6 mesi per una buona manutenzione del legno e una durata ottimale.

Bisogna assolutamente precisare che, in ogni caso, il legno è un materiale idoneo per il contatto alimentare e non rilascia sostanze considerate pericolose per la salute umana: purtroppo, però, se non viene pulito ogni volta a fondo può essere ambiente favorevole per la generazione di muffe, ad esempio, e non solo.