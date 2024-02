Se ti trasferisci a vivere in questa città la tua vita cambierà: 150€ al mese in regalo e questo lavoro tutto per te

Dai una svolta alla tua vita e cambia località: questa città ti offrirà, addirittura, 150€ per diventare suo cittadino.

Probabilmente ti sembrerà l’incipit di una favola, ma è la realtà. C’è davvero una città che ti offre 150 euro per entrare a far parte della sua comunità e si trova in Italia. È stata l’amministrazione comunale a stanziare 400mila euro per invogliare le persone a cambiare città e, per fare ancora più gola, sono stati messi a disposizione anche 1300 posti di lavoro.

Una proposta davvero allettante per chi sta pensando di cambiare vita, per chi è stanco di accontentarsi delle briciole e vuole dare una svolta alla sua condizione, ma non vuole lasciare l’Italia. Volare dall’altra parte del mondo, infatti, non è così semplice e immediato, ma questo comune ha trovato il giusto compromesso per richiamare l’attenzione di tutti gli italiani.

A questo punto, starai pensando che ci riferiamo a qualche piccolo borgo sperduto, ma non è così. L’iniziativa proviene da una città nostrana molto rinomata e che offre grandi opportunità. Scopriamo insieme di chi si tratta e vediamo, nel dettaglio, le clausole dell’offerta.

Genialata made in Italy

Questo progetto è stato pensato proprio dall’amministrazione comunale della città e dal sindaco, che vogliono vedere incrementare il numero di cittadini, data anche la grande offerta di lavoro. La città che ha deciso di tuffarsi in questo progetto è Mantova, in provincia della Lombardia. Qui, il sindaco Mattia Palazzi ha escogitato un programma per richiamare l’attenzione dei cittadini da nord a sud, invogliandoli a fare le valigie e incamminarsi verso la sua città.

Sono diverse le aziende che hanno deciso di investire sul territorio e, proprio per questo, c’è bisogno di più forza lavoro, di persone che siano disposte a trascorrere qui almeno un anno. Molte sono le chance per avere anche un contratto a tempo indeterminato che, al giorno d’oggi, sarebbe una vera e propria fortuna. Anche gli stipendi, inoltre, sono di tutto rispetto, in quanto si aggirano attorno ai 1.200-1.500 euro.

Requisiti per partecipare e aiuti del comune

Per partecipare a questa iniziativa, dovrebbero esserci dei requisiti da rispettare, come il reddito o la durata dell’affitto di casa, ma vale la pena pensare per bene a questa offerta, perché non capita tutti i giorni che ti offrano 150 euro al giorno per vivere in un posto.

Come se non bastasse, il comune mette a tua disposizione anche degli aiuti gratuiti, come il servizio nido, per i genitori lavoratori che hanno bambini in tenera età a carico.