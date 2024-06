Urgente ritiro dal mercato, se hai quest’acqua a casa non berla: è pericolosissimo | Le hanno ritirate tutte dagli scaffali

Qualcosa di assurdo è accaduto a un prodotto in vendita in moltissimi supermercati: se per caso lo hai acquistato gettalo subito.

L’acqua in bottiglia, nonostante sia uno dei prodotti più inquinanti visto la presenza massiccia di plastica, è uno dei prodotti più comprati visto che l’acqua del rubinetto non è gradita certo a tutti, e molte persone, per altro, amano bere l’acqua frizzante.

Piuttosto che comprare depuratori per l’acqua – ce ne sono alcuni tipi che si attaccano direttamente al rubinetto -, la maggior parte della persone proseguono ad acquistare le casse di acqua in bottiglie di plastica nonostante il problema dell’inquinamento.

Detto ciò, negli ultimi tempi è stato riscontrato un problema per quanto riguarda una specifica marca di acqua che presenterebbe alcuni rischi.

A seguito della scoperta di tali pericoli, questo tipo di prodotto è stato soggetto a un richiamo dal mercato: ovviamente, però, nel caso in cui lo abbiate acquistato prima del ritiro, non è il caso di consumarlo ed è meglio gettarlo subito. Ecco di quale si tratta nello specifico.

L’acqua ritirata

Ad annunciare il ritiro del prodotto è stata la Natural Waters of Viti Limited, l’azienda che si occupa della commercializzazione globale dell’acqua. All’annuncio del ritiro è seguita il 23 maggio scorso la segnalazione da parte della Food and Drug Administration statunitense, che ha classificato il rischio di Classe III.

Il prodotto interessato dal ritiro è l’acqua Fiji per quanto riguarda alcuni lotti selezionati che sono stati venduti solamente tramite Amazon.com, perciò se avete acquistato questo tipo di acqua al supermercato potreste non dovervi preoccupare. Di seguito sono descritti i lotti ritirati e la motivazione.

I lotti ritirati

I lotti interessati dal ritiro sono i seguenti: Fiji Natural Artesian Water 500 ml (24 confezioni) Codice UPC custodia: 6 32565 00004 Codice UPC 3 bottiglie: 6 32565 00001 2. In ogni caso, l’azienda ha comunicato che il 99% delle bottiglie sono state recuperate e l’1% conservato nei magazzini non è più disponibile alla vendita: pertanto è fortemente improbabile se non impossibile che qualcuno detenga in casa ancora adesso i lotti descritti.

Il motivo del ritiro indicato consiste nella presenza di livelli di manganese tali chi si trovasse ad assumere elevate quantità per lungo periodo di questo minerale, può avere perdita di desiderio e danni allo sperma per gli uomini oltre a problemi a sistema nervoso.