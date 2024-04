Whatsapp, da oggi puoi saperlo di tutti: finalmente la tua fidanzata non potrà più nascondersi

Scopri tutti i trucchetti Whatsapp per non avere più sorprese: dopo che metterai in atto anche questa tecnica, nessuno potrà più mentirti.

Con la nascita e lo sviluppo dei social, la fedeltà delle coppie è stata messa a dura prova. Alle volte, uno dei due partner pensa che l’altro possa nascondere qualcosa, chat segrete e relazioni virtuali clandestine, ed ecco che la relazione comincia a vacillare. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, potrebbe trattarsi di semplici sospetti infondati, paranoie dovute a insicurezze.

Ma, se davvero vuoi scoprire tutto di chi ti sta accanto, forse dovresti conoscere questo trucchetto. Potrai sfruttarlo con l’applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp, usata, ormai, da milioni di persone in tutto il mondo. Se, da una parte, è vero che la fiducia dovrebbe essere al primo posto, dall’altra è vero anche che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.

Scopri tutto ciò che riguarda l’utilizzo di questa app, nei dettagli, per venire a conoscenza, anche, di come i tuoi contatti hanno deciso di gestire il loro account.

La conferma di lettura su Whatsapp

Su Whatsapp, solitamente, appaiono tre segni, ognuno dei quali relativi a una precisa indicazione. Se invii un messaggio e compare solo una spunta grigia, vuol dire che il messaggio non è ancora arrivato al destinatario. Al contrario, la doppia spunta grigia significa che il messaggio è stato ricevuto e la doppia spunta blu che è stato anche letto dal destinatario.

Ma, cosa accade quando non riesci a vedere la conferma di lettura? In questo caso, sia tu che lui potreste aver disattivato la conferma di lettura dalle impostazioni principali dell’app oppure il destinatario potrebbe averti bloccato o non aver ancora letto il tuo messaggio. Chiaramente, potrebbe trattarsi anche di un banale problema di connessione.

Come disattivare la conferma di lettura

Disattivare la conferma di lettura è un gioco da ragazzi. Vai su impostazioni, poi privacy e disattiva Conferme di lettura. Una volta disattivato questa opzione, non potrai più vedere chi ha visualizzato il tuo stato e non vedrai, automaticamente, neanche le conferme di lettura degli altri utenti.

Sta a te decidere se preferisci vivere nel mistero, escludendoti la possibilità di conoscere anche ciò che fanno gli altri oppure se mantenere un account libero e aperto a tutti. La tua privacy è nelle tue mani e non c’è nessun altro che può scegliere al posto tuo.