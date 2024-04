Whatsapp, da oggi puoi scoprire chi ti tradisce: la nuova funzione pazzesca

Oltre ad essere il servizio di messaggistica più utilizzato in Italia, in molti lo stanno utilizzando come strumento investigativo.

Sono molte le novità che la piattaforma più amata di sempre ha introdotto ai suoi utenti per migliorare l’usabilità. Basti pensare ai nuovi servizi riservati ai canali Whatsapp, che sembrano in un certo senso seguire le orme di Telegram, seppur in maniera migliorata. Non a caso, Whatsapp sta sviluppando il suo algoritmo in grado di proporre canali quanto più in linea possibile con gli interessi dei suoi utenti.

Ancor prima ricorderemo la nascita degli stati, che favorirono la connessione tra i contatti proprio come Instagram e Facebook. Insomma, le innovazioni sono molteplici, come lo è il rispetto per la privacy, da sempre principio importante per la piattaforma Meta. Tuttavia, non c’è niente di più potente di un partner geloso per far sì che una funzione innocua diventi un vero e proprio strumento investigativo. Questo, infatti, è quello che sta accadendo in questo periodo su Whatsapp: diversi utenti utilizzano una funzione recentemente implementata per scoprire eventuali tradimenti della dolce metà.

Il trucco Whatsapp per scoprire un tradimento

Possiamo definirlo come una sorta di trucco, ma in realtà si tratta di una vera e propria violazione di privacy. Si tratta dell’utizzo di una funzione introdotta recentemente: la possibilità di utilizzare un account Whatsapp su più dispositivi contemporaneamente. Una vera svolta, insomma; basti pensare che fino a poco tempo fa questa caratteristica era disponibile solo per i PC, ma ora è estesa anche a più smartphone.

Questa novità offre vantaggi e svantaggi. Da un lato, è utile per chi ha più dispositivi a disposizione, consentendo un accesso più flessibile alle proprie chat. Dall’altro lato, potrebbe rappresentare una minaccia per le coppie gelose. Con questa funzione, un partner potrebbe controllare da remoto le chat del proprio partner, aumentando il rischio di violazione della privacy e la possibilità di scoprire eventuali tradimenti.

Come si collega lo stesso account Whatsapp su più dispositivi

Sfruttare questa funzione è davvero semplice e veloce. Innanzitutto, è necessario avere entrambi gli smartphone a portata di mano e seguire le procedure nel dettaglio. Dal dispositivo in cui si vuole collegare un altro account bisogna aprire Whatsapp ed entrare nella sezione ‘Impostazioni’. A questo punto bisogna cliccare su ‘Dispositivi collegati’ Poi su ’Collega un dispositivo’.

Infine sarà sufficiente inquadrare il QR Code sul display con il dispositivo che si vuole connettere. Attualmente, tale funzione è disponibile solamente per i dispositivi Android.