3500€ di multa, da oggi ti serve anche questo documento importantissimo: la patente e il libretto non bastano più

Multe salatissime se manca questo documento. Gli automobilisti devono fare molta attenzione e portarlo con sé oltre a patente e libretto di circolazione.

Il codice della strada ha subito diverse modifiche nel corso degli anni dovute al cambiamento di stili di vita, leggi e necessità degli automobilisti.

Sono ben lontani i tempi in cui circolavano poche auto e la massima velocità toccata era molto al di sotto di quella odierna. Basti pensare che la prima multa per eccesso di velocità, almeno per quanto ne sappiamo, risale al 1896, ed è stata attribuita ad un londinese che andava alla temeraria andatura di 13 km orari. Contro un limite di 3 km/h.

Ovviamente oggi sarebbe impensabile una cosa del genere, con auto che toccano tranquillamente i 200 km/h. Di conseguenza le leggi si sono dovute adeguare al cambiamento.

Anche per quanto riguarda la documentazione un tempo non esisteva certo tutta la burocrazia dei nostri giorni, in cui tra bollo, assicurazione, libretto e patente le carte da portarsi dietro sono tantissime. Ma ce n’è una in particolare che se non è in nostro possesso qualora dovesse fermarci uno degli organi preposti, subiremmo gravi conseguenze e una salata multa.

Multa salata agli automobilisti che non hanno questo documento

Ci sono alcuni documenti che sono obbligatori e che ogni automobilista sa di dover possedere ed eventualmente esibire ove mai dovesse subire dei controlli. Ma siccome come abbiamo anticipato le leggi cambiano di continuo e anche il codice della strada subisce delle variazioni, è molto meglio rimanere informati.

Perché le multe in caso di omissioni possono essere salatissime, anche nell’ordine delle diverse migliaia di euro. E siccome come si dice “la legge non ammette ignoranza”, non possiamo giustificarci dicendo che non ne sapevamo nulla.

Il documento indispensabile

Parliamo dell’assicurazione, documento che tutti coloro che sono in possesso di auto e moto con le quali circolano devono obbligatoriamente aver sottoscritto. Secondo la legge non solo a non averlo si dovrà pagare una multa che va da 866 ai 3.464 euro, ma subirà anche il sequestro immediato del mezzo. La cosa curiosa e che pochi sanno, è che anche un veicolo fermo che non utilizziamo più deve essere assicurato, pena sanzione amministrativa. Questa legge si applica però solo nel caso in cui il mezzo sia parcheggiato su suolo pubblico, poiché rientra nel concetto di circolazione.

Secondo alcune stime si calcola che in Italia circolino quasi 3 milioni di mezzi senza assicurazione. E anche se oggi non vi è più l’obbligo di esibire il tagliando assicurativo che è stato dematerializzato, attenzione. È ancora obbligatorio tenerne una copia a bordo o almeno sullo smartphone, da poter esibire in caso di controllo.