Caldaia, da oggi puoi abbandonarla subito: questa opzione costa la metà e consuma meno

Usata in quasi tutte le case per il riscaldamento e non solo, la caldaia ha però dei costi non indifferenti. Ecco l’alternativa più economica.

La caldaia a gas è presente in quasi tutte le case degli italiani – e non solo – ed è il sistema più utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, nonché la cottura dei cibi.

Ma sebbene sia il metodo più utilizzato non è certo tra i più economici, anzi. Soprattutto negli ultimi tempi, con il costo del gas salito alle stelle e altalenante come mai prima.

Sempre più famiglie stanno quindi cercando sistemi alternativi, ma la scelta non è facile. Occorre valutare bene costi e benefici prima di attuare un cambio radicale nella propria abitazione.

Scopriamo qual è il metodo più economico e conveniente, che abbia anche un occhio di riguardo per l’ambiente.

Caldaia: scopri l’alternativa economica e green

Se anche tu stai pensando di sostituire la caldaia per il riscaldamento della tua abitazione, perché non optare per una pompa di calore? Un sistema innovativo che produce energia green e abbatte i costi della bolletta. Aerotermica o geotermica, il principio di funzionamento resta quello di scambiare il calore con una sorgente esterna, rispettivamente l’aria o il sottosuolo. E permette anche di produrre acqua calda. Ma può sfruttare anche una falda di acqua.

La pompa di calore geotermica è una valida opzione soprattutto per le abitazioni singole, ma anche le unità condominiali possono utilizzarla. Come funziona? Semplicemente sfruttando la temperatura stabile del sottosuolo. Durante la giornata il suolo come l’aria è soggetto a variazioni di temperatura anche importanti, che si riducono in profondità fino ad annullarsi. D’estate è più bassa e d’inverno più alta, quindi per sintetizzare la pompa di calore geotermica non fa altro che attingere calore dal sottosuolo d’inverno e renderlo d’estate.

Costi e benefici della pompa di calore geotermica

Ma quanto costa una pompa di calore geotermica? È davvero così conveniente? A parte l’evidente beneficio per l’ambiente, trattandosi di energia rinnovabile e green, anche dal punto di vista economico presenta diversi vantaggi. L’installazione dell’impianto è una spesa importante che però viene ammortizzata nel tempo, inoltre sono previsti numerosi incentivi fiscali per chi decide di convertirsi ad un simile impianto.

Per quanto riguarda i costi di esercizio, possiamo dire che essi sono inferiori fino al 60% rispetto ad un sistema tradizionale di riscaldamento o climatizzazione, e salgono all’80% rispetto all’uso di una caldaia a gpl o gasolio. Un risparmio di cui tenere conto.