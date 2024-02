Forno a microonde, rischi ogni giorno di morire: rischio enorme appena scoperto

Se è presente anche nella tua casa fai attenzione: il forno a microonde è pericoloso e corri un serio rischio se non stai attento.

Nelle nostre case la tecnologia ci ha dato un grande aiuto alleggerendo il carico di lavoro a chi si occupa delle faccende domestiche.

Lavatrice, lavastoviglie, impastatrice, robot cucina, e per ultimi la friggitrice ad aria e il forno a microonde. Praticamente ogni nostra azione può essere svolta in tutto o in parte da un elettrodomestico, dal lavaggio dei panni a quello dei piatti, dalla cottura dei cibi al loro impasto.

Ma se tutte le macchine sono state accolte con grande entusiasmo per le evidenti migliorie apportate alla nostra vita, diverso è il discorso per il forno a microonde, sempre guardato con sospetto.

Il tipo di tecnologia utilizzato infatti genera timore perché non è conosciuta, ed esistono diversi pregiudizi ad esso legati. Ma è davvero così pericoloso come molti credono? Secondo alcune scoperte chi lo usa corre un serio rischio. Scopriamo di cosa si tratta.

Forno a microonde: se lo usi corri un serio rischio

Pochi conoscono la vera storia del forno a microonde, che nasce per caso ai tempi della seconda guerra mondiale quando l’esercito britannico usava una valvola per la produzione di microonde e il potenziamento dei radar. Casualmente nel 1944 l’ingegnere Percy Spencer si accorge che mentre la sta utilizzando il cioccolatino che ha in tasca si scioglie, così ha un’intuizione geniale. Prova a cuocere dei pop corn e poi anche un uovo, che ovviamente esplode, e poi mette a punto l’elettrodomestico.

Che all’inizio è ben diverso, è alto un metro e ottanta e pesa ben 340 chili. Con il passare degli anni e l’avanzare della tecnologia questo elettrodomestico viene affinato e negli anni 70 ha un vero e proprio boom in America. Dieci anni più tardi arriva anche in Italia, ma non ha mai preso davvero piede a causa, come detto, del pregiudizio che lo circonda, la paura delle radiazioni. In realtà le microonde utilizzate non fanno altro che agitare e surriscaldare le particelle di acqua presenti nei cibi.

A cosa prestare attenzione

Il forno a microonde non è assolutamente pericoloso, lo affermano anche medici ed esperti. L’unica raccomandazione è utilizzarlo sempre nella maniera corretta, con lo sportello ben chiuso e senza avvicinarsi troppo mentre lo usi. Una piccola parte di onde elettromagnetiche infatti si disperde nelle sue vicinanze, anche se la percentuale è davvero molto bassa.

Attenzione anche ai contenitori utilizzati: mai usare alluminio o metallo che riflettono le onde elettromagnetiche creando scintille e mandando in cortocircuito il forno, né legno e carta che possono incendiarsi né plastica che può sciogliersi. Controlla sempre che il contenitore che vuoi usare abbia il simbolo adatto.