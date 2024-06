Cellulare, controlla questa cosa appena puoi: se vedi questa situazione può esplodere | Sta morendo tanta gente

Un semplice dettaglio può mettere a rischio il proprio cellulare, nonché la salute: quando la batteria può esplodere a ‘causa’ nostra.

I cellulari, nel 2024, sono veri e propri gioielli tecnologici, ma quando le loro batterie esplodono, la situazione diventa decisamente meno affascinante. Sebbene sia un evento raro, questa probabilità non è esclusa e, a dirla tutta, può avere conseguenze gravi. Ma per quale motivo le batterie dei cellulari esplodono? Dipende, può essere un difetto di produzione, un surriscaldamento e anche l’uso di caricatori sbagliati. Tuttavia, c’è di più. Per quanto tutto sia sicuro e i nostri comportamenti siano corretti, un dettaglio può fare la differenza, causando – conseguentemente – l’esplosione.

Perché le batterie degli smartphone esplodono

Ricorderemo il caso storico del richiamo di massa dell’intera gamma Samsung Note 7 nel 2016, che vide oltre 35 segnalazioni di esplosioni a causa di componenti difettosi. Per fortuna, ad oggi, questo difficilmente accade, poiché le case produttrici – in primis Samsung – hanno imparato la lezione. Tuttavia, ci sono alcuni accorgimenti che è bene tenere a mente.

In primo luogo, è bene tenere a mente i consigli base, come non surriscaldare in maniera eccessiva la batteria dello smartphone: la nota ‘febbre da cellulare’, ossia una certa esposizione al sole o l’uso eccessivo di giochi e programmi. Le temperature elevate, infatti, possono rompere le celle interne della batteria, provocando un corto circuito; mentre il surriscaldamento, come già accennato, può essere causato da sovraccarico. Il fenomeno in questione prende il nome di ‘thermal runaway’, una reazione a catena dove il calore aumenta ulteriormente, aumentando il rischio di esplosioni.

Una certa attenzione va anche ai caricatori non conformi, che possono fornire una quantità di energia eccessiva, provocando – anche se raramente – un surriscaldamento della batteria. A dover destare sospetto dovrebbe essere anche una caduta del cellulare, che seppur possa sembrare innocua, può portare la batteria ad un’esplosione. Ma vediamo in che modo.

Quando una caduta dello smartphone può causare un’esplosione

Può capitare a tutti di far cadere accidentalmente il proprio telefono, ma ciò a cui è bene fare attenzione, è alle conseguenze della stessa; anche laddove il danno non fosse visibile a primo impatto. Una caduta può causare una spaccatura interna nella batteria, portando a un corto circuito e potenzialmente a un’esplosione. La batteria può gonfiarsi e, se la struttura meccanica e chimica si altera, la circuiteria di protezione potrebbe danneggiarsi.

È da precisare che non è poi così comune danneggiare la batteria con una normale caduta, ma visto che si tratta di una probabilità esistente, è importante monitorare il cellulare quando sono presenti deformazioni, rigonfiamenti, visibili sotto forma di crepe vicino alla batteria. Ma non solo: altri indizi possono essere il calore eccessivo durante la ricarica, riavvii improvvisi, scarica rapida o problemi di ricarica.