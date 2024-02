Einstein l’aveva previsto, dall’universo la clamorosa notizia: è in arrivo sul serio

Ciò che era stato previsto moltissimi anni fa da Einstein, ora è più vicino che mai: ecco la notizia in arrivo e i dettagli

Da sempre l’argomento spazio rappresenta per noi qualcosa di davvero oscuro e ignoto, per questo motivo solo grazie ai metodi scientifici ormai sempre più all’avanguardia, è possibile scoprire nuove cose a riguardo.

La materia oscura, ovvero tutto ciò che non è visibile ma che è presente all’interno dell’universo, è il focus principale, ma di questa purtroppo, si sa ancora molto poco.

Ultimamente un team di scienziati ha realizzato una vera e propria mappa del cosmo (in modo da identificare le zone in cui la materia oscura sarebbe presente), che altro non è, che una conferma di ciò che il celebre Albert Estein ha espresso più di 100 anni fa.

Attraverso questo grafico, si può risalire alla posizione in cui si colloca la materia oscura: la mappa è stata ottenuta con una metodica molto particolare, utilizzando il fondo cosmico a microonde, in acronimo CMB. Quest’ultima si basa su una radiazione elettromagnetica.

Cosa indica la mappa della materia oscura

Grazie alla mappa dell’universo, citata nel precedente paragrafo, si può confermare la teoria di Albert Einstein circa la gravità. In aggiunta a questi studi recenti, di fondamentale importanza sono state anche le informazioni raccolte da parte dell’osservatorio astronomico all’interno del deserto cileno di Atacama, per un totale di circa 15 anni di ricerca a riguardo.

Questa nuova tecnica consente inoltre di misurare in maniera molto più precisa la luce proveniente dalle stelle più remote all’interno dell’universo. Per ora ciò che conosciamo riguardo la materia oscura consiste nel fatto che essa non ha massa, e quindi non presenta nessuna interazione con la luce, a differenza di altri corpi celesti come le stelle.

Cosa sostengono gli scienziati

A contribuire nello studio della materia oscura è stato anche il telescopio spaziale Hubble, che nel giro di meno di 15 anni è riuscito ad avere maggiori informazioni in merito. Gli scienziati di tutto il mondo hanno formulato diverse opinioni sulla materia oscura.

Secondo alcuni, potrebbe essere composta da buchi neri o, in alternativa da neutroni. Altri scienziati invece, pensano che sia formata da oggetti invisibili, conosciuti come “machos” (acronimo che sta per “Massive astrophysical compact halo objects), di cui in realtà non si hanno ancora informazioni molto precise. Al momento, nonostante questa mappa dell’universo recentemente realizzata, sono ancora troppo poche le notizie che riguardano la materia oscura e la sua provenienza. Non rimane, quindi, attendere nuovi aggiornamenti da parte degli esperti che stanno ultimando il lavora su di essa.