Test degli alberi, solo il 3% della popolazione li vede tutti: provaci subito

Tra questi alberi sono presenti diversi volti. E tu, sei in grado di vederli tutti? Hai solo 15 secondi per completare il test.

Chissà se l’artista di questa opera ha pensato prima agli alberi o ai volti umani. Questo non è chiaro, ma ciò che è certo è il fatto che solo in pochi riescono ad intercettare tutti i visi presenti in questo disegno.

Da sempre, i test visivi rappresentano un passatempo intrigante e al contempo stimolante anche per chi ci catapulta quasi per caso. La vera sfida si rivela risolverli, poiché a differenza di quanto si possa pensare, questi giochi sono più complessi del previsto.

Il motivo? Le illusioni ottiche sono immagini che ingannano il nostro cervello, facendoci vedere qualcosa che non corrisponde alla realtà. Possono essere suddivise in diverse categorie, tra cui illusioni di movimento, di profondità, di colore e di forma. Questi fenomeni sfruttano le peculiarità del nostro sistema visivo, come la percezione della luce, del colore e della prospettiva, per creare effetti che sfidano la nostra percezione del mondo e, appunto, di immagini come queste.

Adesso però, concentriamoci sulla sfida.

Test degli alberi: la sfida

Sono in pochi, persi tra forme differenti e rami insidiosi, riescono a trovare la soluzione in poco tempo. La sfida, che proviene dal portale Jagran Josh, prevede di intercettare tutti i volti in soli 15 secondi. Si tratta di un must-have che circola in rete da diverso tempo, ma a causa della sua difficoltà continua ad affascinare la platea di utenti che ci si imbattono girando tra pagine web e tra le piattaforme social.

Se questa sfida vi mette curiosità, non resta che mettere il timer e provare a scovare la soluzione. Ma attenzione a non dare nulla per scontato, i volti potrebbero essere molti di più di quanto pensiate. Se proprio vi siete arresi o pensate di avere la soluzione in mano, vi diamo un altro indizio: i volti sono 9. Nel caso vi manchi qualche pezzo, potrete tornare sù, altrimenti non vi resta che scorrere: nella prossima riga verranno svelati i volti.

Test degli alberi, la soluzione

Come avete potuto notare, alcuni volti sono semplici da intercettare; altri, sono più complessi perché si presentano con un senso totalmente diverso rispetto alle altre. Oltre ai 4 volti principali, ne è presente uno sottosopra, un altro tra i cespugli in basso a destra e altri piccoli che si camuffano alla perfezione tra rami foglie.

E voi, siete riusciti a trovarli tutti?