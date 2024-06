Addio auto, c’è la data: manca pochissimo | Da questo giorno puoi anche rottamare la tua macchina

Novità sulle auto: la data di scadenza è praticamente dietro l’angolo per moltissime, preparati alla rottamazione.

Avere un proprio mezzo negli ultimi decenni è diventata tra le priorità per svolgere una vita comoda, molti preferiscono dunque possedere una macchina e osservare il Codice della Strada oltre che sostenere tutte le spese relative alla possessione del mezzo.

Le varie spese sono davvero consistenti: si sono la tassa di circolazione, il pagamento dell’assicurazione e le spese relative alla revisione obbligatoria da eseguire ogni due anni.

Sembra, inoltre, che alcune direttive porteranno gli automobilisti a spendere ancora di più, dovendo rottamare le proprie auto se queste appartengono a una certa categoria.

Le date di scadenza sono state rilasciate, presto entrerà in vigore il divieto di circolare con un certo tipo di auto: ecco di quali si tratta e quando dovrete rottamarle e procurarvi un nuovo mezzo.

Mai più per strada queste auto: parte tutto dal prossimo anno

Sono molti i punti focali che vedono una serie di restrizioni per le auto alimentate a benzina, alcune di questi si andranno a verificare proprio nei prossimi anni a partire dal 2025. Stiamo parlando di un fenomeno per il momento circoscritto alla Lombardia e ad alcune aree della regione e delle città al suo interno. La città più colpita è stata Milano, già al centro delle polemiche per la sola istituzione della cosiddetta Area B, ovvero quella che coincide con gran parte del territorio comunale.

Nello specifico, dal 1° ottobre 2025 sarà imposto lo stop alle auto benzina Euro 3 nell’Area B: anche l’Area C, quella che corrisponde al centro città, è stata coinvolta nelle severe limitazioni.

Le aree B e C di Milano, tante le restrizioni

Dal 1° ottobre 2030 vi sarà anche il totale stop alle auto benzina Euro 5 all’interno dell’Area C della città. Le restrizioni metteranno a dura prova la viabilità della città e anche la pazienza dei cittadini. Non bisogna inoltre dimenticare che lo stop alle auto benzina Euro 3 nell’area C avrà inizio già dell’ottobre di questo anno.

Per il momento questo tipo di regole sembrano essere limitate alla città di Milano: nel caso in cui questo tipo di modello di circolazione dovesse risultare di successo, è possibile che la sua applicazione sarà effettivamente estesa anche ad altre aree urbane della Penisola. La speranza è che, contestualmente alla eventuale introduzione delle restrizioni, siano implementati i mezzi pubblici per potersi spostare agevolmente.