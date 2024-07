Auto, se ti sbrighi a comprarla prendi 13.000€ di bonus: ti basta fare così

Se devi acquistare una nuova auto allora è possibile ricevere un bonus di oltre 13.000 euro: ecco come fare.

Le leggi europee in merito agli obiettivi dell’Agenda per la sostenibilità e l’ecologia sono sempre più stringenti e le direttive previste e gli obiettivi sono sempre più vicini a livello temporale: tutto questo preoccupa non poco i cittadini, che temono di ritrovarsi a sostenere spese impossibili da ammortizzare.

Per questo il Governo ha messo in campo alcuni incentivi e bonus che vanno in sostegno alle famiglie da vari punti di vista e che spettano a quanti si trovino in difficoltà con l’affrontare anche solo le normali spese quotidiane.

Arrivare a fine mese non è affatto scontato, oggi è impossibile giungere in serenità a pagare ogni cosa dovuta con un solo stipendio, e a volte risulta difficoltoso anche con due specie se si hanno dei figli.

L’incentivo approvato a livello statale può essere ottenuto se si dimostrano alcune intenzioni e requisiti, gli ecoincentivi previsti, infatti, hanno come scopo principale quello di invogliare all’acquisto di automobili elettriche o ibride e al tempo stesso di portare alla rottamazione i veicoli più vecchi e inquinanti.

Ecoincentivi auto 2024: ecco come ottenerli

Il contributo economico viene erogato dallo stato come sconto sul prezzo di acquisto di alcuni veicoli; questo beneficio prevede, inoltre, una maggiorazione del 25% laddove l’Isee sia di valore fino a 30.000 euro.

Infatti anche per ottenere questo incentivo è necessario avere l’Isee relativo all’anno di acquisto nel caso in cui questo possa essere inferiore ai 30.000 euro, così da sfruttare al massimo questo incentivo che è pagato dallo stato con una cospicua quantità di fondi stanziati per l’occasione.

Le soglie degli ecoincentivi e principali destinatari

Sotto i riflettori per questi ecoincentivi ci sono soprattutto le persone che posseggono auto fino a Euro 4, ancora una grossa fetta in Italia: questo tipo di auto, infatti, è tra le più inquinanti e quindi dannose per l’ambiente. Infatti tra le novità relative a questo genere di incentivi, vi sono contributi per la conversione a doppia alimentazione (Gpl o metano) di veicoli a benzina con classe di omologazione Euro 4 o superiore.

Nel caso in cui abbiate un Isee che non raggiunga la soglia dei 30.000 euro, allora il vostro incentivo per l’acquisto di una nuova auto potrà raggiungere i 13.750 euro. Per tutti gli altri l’incentivo spazia da 1.500 euro per l’acquisto di una nuova Euro 6 a 11.000 euro nel caso in cui si rottami una vettura Euro 2 sostituendola con una elettrica.