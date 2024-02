Bonus 2024, subito 1500€ sul tuo conto: ti basta inoltrare questa richiesta

Non perdere la novità di questo 2024: con una sola richiesta, potrai ricevere, direttamente sul tuo conto, 1500€, scopri come fare.

Di tanto in tanto, è bene fare attenzione ai bonus che il governo mette a disposizione dei suoi cittadini, per cercare di avere un aiuto economico che, nella maggior parte dei casi, è davvero utile. Ogni anno, ci sono bonus che vengono riconfermati, bonus che vengono cancellati e bonus nuovi che vengono introdotti.

Per questo 2024, ce ne è uno che ti permetterà di avere, direttamente sul tuo conto, 1500€. Giorgia Meloni ha deciso di far scendere il Superbonus ed eliminare il bonus per gli occhiali. Sono saltati, poi, quelli legati alle assunzioni di donne e giovani under 36, ma ne è in arrivo un altro che riguarda una categoria in particolare.

Se vuoi scoprirne di più, continua a leggere. Vedrai che, con una semplice richiesta, l’aiuto economico potrà essere tuo. Dai un’occhiata ai requisiti necessari per ottenere il bonus e cogli tutti i dettagli di questa iniziativa.

Le agevolazioni per la tua famiglia

Tra i bonus del 2024 che saranno più d’aiuto alle famiglie italiane, c’è il bonus asili nido. È previsto che il contributo annuale salga a 3600 euro, dal secondo figlio in poi, se nella famiglia c’è un altro figlio sotto i sei anni. Oggi, il bonus è di 2500 euro annui per le famiglie con ISEE tra 25000 e 40000 euro, mentre arriva a 3000 euro per le famiglie che hanno un ISEE sotto i 25000 euro.

Un altro bonus che sarà di grande aiuto alle mamme, è il bonus mamme. Rivolto alle lavoratrici, questo bonus ha come scopo uno sconto sulla parte di contribuiti che versano le donne che lavorano con contratto dipendente a tempo indeterminato, con almeno due figli. Il governo, però, ha pensato anche alle mamme disoccupate, che potranno godere di un sostegno erogato direttamente dal Comune, che indennizza 5 mesi di maternità.

Altri aiuti economici previsti nel 2024

Un altro bonus che aiuterà molte famiglie italiane è quello che riguarda le bollette. I rincari di luce e gas hanno portato a grandi difficoltà da parte di chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Con il bonus bolletta, finalmente, le famiglie con almeno 4 figli a carico e un ISEE fino a 30oo0 euro, oppure quelle con ISEE fino a 15000 euro, potranno avere un grande aiuto economico sulle fatture dell’elettricità.

Molto importante, anche ciò che riguarda il congedo parentale retribuito. È previsto un mese in più di congedo parentale retribuito al 60%, utilizzabile o dalla mamma o dal papà, fino ai sei anni di vita del bambino. Gli altri mesi rimangono confermati con indennità al 30% e l’indennità all’80% prevista dalla legge bilancio 2023, per un mese di congedo parentale entro il sesto anno.