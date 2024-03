Cellulare, scatta il divieto sul posto di lavoro: rischi questa sanzione | La legge lo permette

Scopri a cosa vai incontro se utilizzi il cellulare sul luogo di lavoro: la legge parla chiaro e non si fanno sconti per nessuno.

Oramai, il cellulare e, in particolar modo, lo smartphone è diventato un dispositivo che fa parte di noi. Indipendentemente dall’età, questo ci fa compagnia nelle nostre giornate ed è grazie ad esso se riusciamo a restare in contatto con tutti, se possiamo sbrigare qualche faccenda di lavoro, se possiamo fare shopping stando seduti sul divano di casa.

Con lo smartphone, scattiamo foto, immortaliamo i momenti più belli della nostra vita ma, alle volte, tendiamo anche a perderli, perché troppo attaccati a questo piccolo schermo che ci ha resi quasi schiavi. Lo sviluppo della tecnologia è fondamentale per progredire, però, allo stesso modo, è importante saper porre dei limiti.

Spesso, sembriamo quasi dei zombie, che utilizzano il cellulare in qualunque luogo, senza rendersene conto, persino durante i pasti, a tavola. Non si dialoga più tra amici, tra parenti, ma si vive in un mondo fatto di like e di profili virtuali. Tuttavia, a porre un freno alla smartphone mania, ci pensa una legge che vieta severamente di utilizzare il telefono sul luogo di lavoro. Scopriamo insieme maggiori dettaglio al riguardo e capiamo a cosa si va incontro se si infrange la regola.

Le regole sull’uso dei cellulari

Ovviamente, quando lavori non dovresti pensare ad altro, ma lo smartphone rappresenta una vera e propria fonte di distrazione, a tal punto che alcuni imprenditori hanno vietato ai loro dipendenti di utilizzare il cellulare se non per comunicazioni private urgenti. I dispositivi non possono essere sequestrati, ma ogni azienda è libera di porre dei limiti sull’utilizzo di essi.

Alcune richiedono ai loro lavoratori di porre i telefoni all’interno di appositi armadietti, in modo tale da essere sicure che li useranno solo se strettamente necessario o durante le pause. Chiaramente, tutte le norme aziendali devono essere chiare e trasparenti, e ogni dipendente ne deve conoscere il contenuto a tuttotondo. Vediamo cosa rischi se non rispetti il volere del tuo superiore.

I rischi che corri se non rispetti le regole

Come in ogni caso, anche in questo occorre ponderare a dovere ogni decisione, perché un dipendente non può essere licenziato solo perché si serve del suo smartphone per fare una chiamata urgente o per controllare in modo rapido che non abbia ricevuto messaggi importanti. La sanzione disciplinare è prevista solo quando si viola il regolamento interno, ma si parla di una sanzione lieve, secondo la Corte di Cassazione, a meno che il dipendente non assuma un comportamento totalmente scorretto.

È fondamentale che il lavoro venga affrontato con responsabilità e che il rispetto sia alla base di ogni relazione, tra dipendente e capo, e viceversa. Non lasciare che il cellulare ti faccia perdere il senso del dovere e utilizzalo con parsimonia.