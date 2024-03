Inps, arriva il bonus per tutti gli Italiani: se hai un figlio hai questo servizio pagato dallo stato | È nuovissimo

Un servizio importantissimo se hai un figlio ti viene finalmente pagato dallo Stato: ecco come ottenerlo ora.

Si è parlato moltissimo nell’ultimo periodo del problema della bassissima natalità nel Bel Paese, un indicatore che misura non solo un cambiamento di costumi culturali, ma anche una situazione economica e di prospettive dei cittadini italiani.

Nella società contemporanea, infatti, non per tutte le coppie è facile pensare a mettere su famiglia, in alcuni casi per motivi puramente materiali legati all’assenza di sicurezza economica, data a sua volta da una serie di fattori che si intersecano.

Basti pensare all’assenza di salario minimo, ai contratti precari per i giovani, al costo altissimo delle case, ai rincari del prezzo di beni di consumo primari e secondari, al problema del rialzo del costo energetico…insomma, la situazione non è certo rose e fiori anche per chi volesse avere una famiglia.

Lo Stato, evidentemente, sta comprendendo che le coppie giovani hanno bisogno di un aiuto: c’è un nuovo servizio interamente pagato dalle casse statali che è fondamentale per chi ha un bambino. Vediamo di quale si tratta e come ottenerlo.

Un figlio, tanti costi

Il nostro stato provvede già diverse cose al cittadino, basti pensare al Servizio Sanitario Nazionale, per quanto possa essere lacunoso e a volte perdersi nella sua stessa burocrazia o lungaggine.

A quanto pare, però, il costo dei servizi sta continuando ad aumentare, e chi guida il paese pare aver compreso di dover provvedere a coprire alcuni costi se si vogliono incentivare le nascite in un Paese sempre più vecchio. Parliamo dell’istituzione del Bonus nido: vediamo come è possibile richiederlo.

Bonus asilo nido: come ottenerlo

Da fine febbraio 2024 tutti hanno la possibilità di presentare la richiesta per ottenere il bonus nido 2024. Il contributo che spetta ai genitori può arrivare fino alla cifra di 3.600 euro e sarà erogato una volta inviati tutti i documenti che comprovano la spesa eseguita dai genitori.

Come sempre, vi sono dei requisiti attraverso i quali vengono selezionate le persone meritevoli di questo aiuto economico proveniente dallo Stato. Dal 2024 le famiglie devono rispettare diversi requisiti: l’agevolazione deve essere richiesta per un figlio nato dopo il primo gennaio 2024; il nucleo familiare deve includere un altro figlio sotto i 10 anni; l’ISEE del nucleo familiare non deve superare i 40.000 euro.