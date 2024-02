Gratta e vinci, ha vinto 2 milioni con un biglietto da 10€: ecco dov’è successo

Una bellissima vincita di 2 milioni di euro è avvenuta grazie al gratta e vinci con soli 10€: ecco dove e tutti i dettagli

Tra i giochi più semplici e divertenti che permettono anche di vincere importanti premi vi è sicuramente Il Gratta e Vinci. Attraverso il semplice grattare sui simboli presenti sul biglietto, è possibile ottenere anche somme importanti.

Il Gratta e Vinci classico è il marchio che identifica le lotterie nazionali ad estrazione istantanea ed è l’unica lotteria istantanea autorizzata a pagare premi in denaro. I biglietti variano a seconda del prezzo, della grafica, per le meccaniche di gioco e per le vincite massime.

I biglietti Gratti e Vinci possono essere acquistati presso bar, tabaccherie, edicole, autogrill e presso tutti i rivenditori autorizzati che espongono il marchio distintivo.

Tra tutti i biglietti Gratta e Vinci, la famiglia più nota è sicuramente quella dei Miliardari. Ed è proprio grazie a uno di questi che è avvenuta qualche giorno fa un incredibile vincita che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo dove è avvenuta.

Una meravigliosa vincita

Nessuno poteva immaginare che in Abruzzo, precisamente a Colonnella in provincia di Teramo, potesse arrivare la dea Bendata. Si erano già registrate nel giro di pochi giorni in due comuni della Campania 5 milioni a Domicella in provincia di Avellino con il tagliando «Nuovo 100X».

Quest’ultima vincita però ha davvero sorpreso tutti, il fortunato giocatore infatti ha acquistato il biglietto del Gratta e vinci della serie Il Miliardario Mega dal costo di 10 euro ed ha vinto il premio massimo per questo tipo di tagliando: ovvero 2 milioni di euro. Questa somma è sicuramente uno dei premi più cospicui mai registrati nella zona. Ovviamente non si sa chi sia il fortunato ma è già partita la caccia.

Come funziona il Miliardario Mega? Gratta e Vinci

Per potersi portare a casa una bella vittoria acquistando il Miliardario Mega sono richieste delle regole: si devono scoprire i “Numeri vincenti” il “Numero Jolly” ed “I tuoi numeri”.

Nel caso si trova una o più volte, uno o più “Numeri vincenti” ne “I tuoi numeri” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I tuoi numeri” si trova il simbolo “ferro di cavallo” si vincono 200 euro.. Se ne “I tuoi numeri” si trova il “Numero jolly” si vince 10 volte il premio corrispondente. Il costo del biglietto è di €10 la vincinta massima è di € 2.000.000,00 e altri premi (in euro) sono: 10 €– 20 € – 25 € – 50 € – 100 € – 200 €- 500 €- 1.000 €- 10.000 € – 20.000 €