Tumore allo stomaco, non farti ingannare: questo sintomo è sopravvalutato da tutti | Rischi di morirci

Non prendere alla leggera ciò che accade al tuo organismo: il tumore allo stomaco nasconde delle insidie che spesso non consideri.

La malattia è un processo difficile da accettare, specialmente se parliamo di tumori. Purtroppo, questo è un nemico che non guarda in faccia a nessuno e che attacca, indistintamente, adulti e bambini, uomini e donne. Tra i più comuni e diffusi, c’è il tumore allo stomaco, con oltre un milione di nuovi casi diagnosticati ogni anno.

Secondo i dati raccolti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è più diffuso in Asia orientale e in Europa orientale, e colpisci più gli uomini rispetto alle donne. In Italia, ogni anno, vengono diagnosticati circa 8.800 tumori allo stomaco nei maschi, contro i 5.900 delle femmine. Dati che fanno rabbrividire ma che, purtroppo, rappresentano l’amara e cruda realtà.

Tuttavia, di recente, è stato registrato un calo della mortalità dovuta a questo tipo di tumore, dell’8,1% per gli uomini e dell’8,7% per le donne. Scopriamone di più insieme, andando a vedere quali sono le tipologie di tumori allo stomaco e quali i sintomi che dovrebbero essere un campanello d’allarme per mettere in salvo la tua salute.

Le diverse tipologie di tumore allo stomaco

Il più diffuso è l’adenocarcinoma gastrico, che ha origine dalle cellule della mucosa gastrica e può essere distinto in prossimale (vicino all’esofago) o distale (più vicino al pirolo o al duodeno). Il più comune è quello della regione denominata antro. La malattia si divide in iniziale o avanzata, in base allo stadio in cui si trova. Chiaramente, un early gastric cancer ha più possibilità di guarigione, in quanto la neoplasia non supera i due centimetri di diametro, non è ulcerata e non coinvolge né vasi né linfonodi.

L’età media dei pazienti alla diagnosi è di 45 anni. Ovviamente, ci sono anche dei fattori che possono essere legati allo sviluppo di questo tumore, come l’alimentazione. Se si consumano spesso cibi sott’olio, sotto sale, alimenti grassi o affumicati, si potrebbe favorire l’insorgenza della malattia. Allo stesso modo, un alterato consumo di alcol provoca dei danni irreversibili allo stomaco. Dunque, per essere in perfetta salute, uno stile di vita sano conta molto più di ciò che credi. A prescindere da questo, però, fai attenzione a questi sintomi, perché può darsi che il tuo corpo ti stia urlando qualcosa.

Come riconoscere i sintomi

Spesso, i sintomi del tumore allo stomaco non sono evidenti e visibili come si pensa, e si potrebbe tendere a confonderli con quelli di una banale gastrite o ulcera peptica. Tra questi, in particolar modo, ci sono dolore o bruciore di stomaco, difficoltà alla digestione, pesantezza, senso di gonfiore, nausea, vomito, presenza di sangue nelle feci, calo ponderale immotivato.

Qualora tu provassi a sottoporti prima a una cura per la gastrite o per l’ulcera, ma i farmaci non dovessero fare il loro effetto, ti consigliamo di rivolgerti immediatamente a degli specialisti per andare più a fondo alla faccenda. Purtroppo, non sono cose da trascurare o da sottovalutare, perché è in gioco la salute e bisogna giocare d’anticipo.