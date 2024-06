Lavoro, arriva la proposta da 2000€ al mese: basta solo il diploma | Prova subito a candidarti

In arrivo un nuovo maxi concorso che ha come obiettivo quello di assumere nuove risorse, anche senza laurea: fino a 2.000 euro al mese.

L’estate è spesso sinonimo di nuove iniziative e, in questo caso, di concorsi pubblici. Questo maxi concorso rappresenta un’occasione d’oro per chi desidera migliorare la propria posizione lavorativa. Rinunciare a partecipare significherebbe perdere una chance significativa, data l’importanza del ruolo offerto.

Non sorprende che le domande di partecipazione siano già numerose. In questo periodo favorevole per le aassunzioni, una nota Università ha annunciato un maxi concorso per l’assunzione di nuovi collaboratori, un’opportunità imperdibile per chi cerca un posto di lavoro stabile e gratificante. La peculiarità di questo concorso è che è aperto anche a coloro che dispongono solo del diploma. Ma attenzione: i termini per presentare la domanda stanno per scadere.

Concorsi pubblici 2024

La scadenza per la presentazione delle domande è imminente, e considerando i tempi ristretti, è fondamentale procedere con la candidatura il prima possibile. La rapidità è essenziale non solo per rispettare i termini, ma anche per aumentare le probabilità di essere selezionati. Infatti, se le richieste saranno numerose, verrà effettuata una prima scrematura dei candidati, un procedimento comune nei concorsi pubblici, che tiene conto anche delle tempistiche nella candidatura.

Per partecipare ai concorsi pubblici, è essenziale consultare il bando ufficiale, dove sono elencati tutti i dettagli e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi. L’accesso al bando è disponibile anche tramite il sito Concorsando.it, che offre ulteriori risorse utili, come l’accesso a gruppi Facebook e Telegram per prepararsi insieme ad altri candidati.

Le posizioni aperte

Quest’estate saranno molti i concorsi disponibili in tutto il territorio nazionale. In questo periodo, l’Università degli Studi di Udine cerca sei collaboratori con contratto a tempo indeterminato. Le posizioni sono suddivise in due aree principali:

settore Amministrativo: due posti per supportare le attività di ricerca;

due posti per supportare le attività di ricerca; Didattica e Servizi per gli studenti: quattro posti per supportare le attività didattiche e i servizi agli studenti.

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 1 luglio 2024. È fondamentale avere un diploma per partecipare, e tutte le indicazioni specifiche sui requisiti sono disponibili sulla pagina ufficiale del bando.

Questa è un’opportunità da non perdere per chi desidera entrare in un ente prestigioso come l’Università di Udine. Il consiglio, come sempre, è quello di consultare i manuali di preparazione: visti i posti limitati e la grande richiesta, conoscere già le tematiche svolte durante i test può rivelarsi essenziale per passare le prove di selezione.